Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Вологодской области вводит новый запрет при продаже алкоголя

В Вологодской области запретят выкладывать алкоголь в прикассовой зоне магазинов.

Источник: Комсомольская правда

В Вологодской области запретят торговлю алкоголем в прикассовой зоне магазинов для исключения спонтанных покупок. Соответствующие изменения в законодательстве региона одобрили депутаты заксобрания. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Одно из важных нововведений — запрет на выкладку алкоголя в трех метрах от касс в магазинах», — говорится в сообщении.

В публикации отметили, что такая мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем.

Кроме того, запрещена розничная продажа спиртного в магазинах в многоквартирных домах, если вход осуществляется со стороны подъездов. Также ограничена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в цокольных, подвальных и подземных этажах жилых и нежилых зданий.

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продолжается системная работа по ограничению торговли спиртным и рынка вейпов в регионе. По его словам, с началом инициативы в области работало 610 алкомаркетов, из них уже 441 магазин закрылся, прекратил продажу алкоголя или сменил название и ассортимент.

Ранее в Вологде и Череповце исчезли все вывески сети магазинов «Красное&Белое», специализирующихся на реализации алкогольных напитков.