Правительство Вологодской области вводит новый запрет при продаже алкоголя

В Вологодской области запретят торговлю алкоголем в прикассовой зоне магазинов для исключения спонтанных покупок. Соответствующие изменения в законодательстве региона одобрили депутаты заксобрания. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
«Одно из важных нововведений — запрет на выкладку алкоголя в трех метрах от касс в магазинах», — говорится в сообщении.
В публикации отметили, что такая мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем.
Кроме того, запрещена розничная продажа спиртного в магазинах в многоквартирных домах, если вход осуществляется со стороны подъездов. Также ограничена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в цокольных, подвальных и подземных этажах жилых и нежилых зданий.
Как писал сайт KP.RU, 25 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продолжается системная работа по ограничению торговли спиртным и рынка вейпов в регионе. По его словам, с началом инициативы в области работало 610 алкомаркетов, из них уже 441 магазин закрылся, прекратил продажу алкоголя или сменил название и ассортимент.
Ранее в Вологде и Череповце исчезли все вывески сети магазинов «Красное&Белое», специализирующихся на реализации алкогольных напитков.