Правительство Вологодской области вводит новый запрет при продаже алкоголя

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продолжается системная работа по ограничению торговли спиртным и рынка вейпов в регионе. По его словам, с началом инициативы в области работало 610 алкомаркетов, из них уже 441 магазин закрылся, прекратил продажу алкоголя или сменил название и ассортимент.