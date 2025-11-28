На Ломоносова в Калининграде капремонта снова не будет, но улицу подлатают

По словам Дятловой, дорогу всё же приведут в порядок хотя бы временно: «Несмотря на то, что Ломоносова не включена в планы по капитальному ремонту, мы обязаны поддерживать её в нормативном состоянии. До конца текущего года выйдем на улицу, сделаем профилирование с подсыпкой инертных материалов», — заверила глава администрации города.