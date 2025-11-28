Ричмонд
На Ломоносова в Калининграде капремонта снова не будет, но улицу подлатают

В бюджете города не находится средств с 2012 года.

Источник: Клопс.ru

В ближайший год капитального ремонта улицы Ломоносова в Калининграде не будет. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в прямом эфире в пятницу, 28 ноября.

«В этом году работы не начнутся. На 2026 год в бюджете пока средства не заложены. Муниципалитет всегда ограничен доходной частью бюджета», — пояснила сити-менеджер.

По словам Дятловой, дорогу всё же приведут в порядок хотя бы временно: «Несмотря на то, что Ломоносова не включена в планы по капитальному ремонту, мы обязаны поддерживать её в нормативном состоянии. До конца текущего года выйдем на улицу, сделаем профилирование с подсыпкой инертных материалов», — заверила глава администрации города.

В список приоритетных объектов на ближайший год попала улица Галицкого. По словам Дятловой, это поручение губернатора и уже заключён контракт на начало работ.

Ломоносова стоит в очереди на ремонт с 2012 года. В какой-то момент ГАИ намеревалась перекрыть движение из-за ненормативного состояния проезжей части. За последние годы вдоль улицы выросли жилые микрорайоны, но по всей Ломоносова нет тротуаров, а разворотное автобусное кольцо находится в ужасном состоянии.