В Калининграде впервые появился мурал, посвященный истории ВОВ

Мурал разместился на здании общежития БФУ имени Канта на ул. Азовской.

Источник: из ТГ-канала губернатора Алексея Беспрозванных

На здании общежития БФУ им. И. Канта на Азовской открыли первый в городе масштабный мурал, посвященный истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«На мурале изображены отец и сын Озеровы. Генерал-лейтенант Федор Петрович в поверженном Кенигсберге стал первым начальником советского гарнизона, а его сын летчик Владимир Федорович героически погиб на Курской дуге», — уточнил глава региона, отметив, что создание мурала приурочено к 80-летию Великой Победы.