Идущий в Новороссийск танкер загорелся в Черном море

Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся в Черном море у берегов Турции из-за «внешнего воздействия». Об сообщает Главное управление мореходства страны.
Инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Танкер шел без груза. Власти провинции подтвердили факт пожара на судне.
В ведомстве отметили, что к месту происшествия направлены береговая охрана, медики и другие службы. Для эвакуации моряков направили спасателей. Также сообщается, что состояние 25 членов экипажа в норме.
