В Москве в 2026 году благоустроят более 2 тыс. дворов

«В последние годы благоустройство дворов осуществляется в плановом порядке для ремонта и замены устаревшей инфраструктуры по предложениям жителей — с целью создания более качественной городской среды. Сегодня фактически в каждом столичном дворе есть собственный “спортзал под открытым небом” — в обязательный стандарт благоустройства дворовых территорий входит устройство спортивных зон. Возможность заниматься спортом больше не зависит от уровня достатка, здоровый образ жизни доступен каждому. Что немаловажно для нашей климатической зоны — спортивная инфраструктура доступна круглый год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в планах города на 2026 год — привести в порядок свыше 2 тыс. дворов и иных территорий.
Итоги работ в этом году.
«В 2025 году на месте пустыря в Бутовском лесопарке создали спортивный сквер. Это почти 19 га между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. Главным элементом стал спортивный сквер с площадками для игры в баскетбол и волейбол, для большого и настольного тенниса, для силовых и кардиоупражнений, футбольным полем и другими возможностями. Оборудованы детские площадки для ребят разного возраста, площадка для выгула собак, зоны отдыха с качелями, наружное освещение. Отдельное внимание уделяется созданию условий для активного досуга и развития юных горожан. Детская площадка — это уже не просто песочницы и качели, а многофункциональные пространства для развития не только физических, но и когнитивных способностей детей разных возрастов», — добавили в мэрии.
Также созданная в 2025 году игровая зона на Таллинской улице включает сразу несколько тематических площадок: «Ферма» с веревочными лабиринтами и винтовыми горками, игровыми комплексами в виде деревянных яблок, имитирующих «домики на дереве»; «Город» с архитектурными достопримечательностями Москвы, такими как МГУ, Кремль и небоскреб Москва-Сити; «Научная площадка» с уникальной кинетической ветровой мельницей; «Воркаут» с тренажерами, рассчитанными на все возрастные группы.
Годом ранее появились первые «научные детские площадки» в 11 административных округах Москвы. Они расширяют кругозор, развивают когнитивное мышление и логику, позволяют познавать науку в интересной и несложной для восприятия форме. В 2025 году такие площадки установлены еще в 15 районах столицы.
«В 2025 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, охватили свыше 2,5 тыс. объектов, в том числе свыше 2,4 тыс. дворов и внутриквартальных территорий, 64 территории школ и детских садов и порядка 80 других общественных пространств. Благоустройство территорий городских поликлиник проводится в увязке с реализацией программы реконструкции первичного звена», — заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.