В Москве в 2026 году благоустроят более 2 тыс. дворов

«В 2025 году на месте пустыря в Бутовском лесопарке создали спортивный сквер. Это почти 19 га между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. Главным элементом стал спортивный сквер с площадками для игры в баскетбол и волейбол, для большого и настольного тенниса, для силовых и кардиоупражнений, футбольным полем и другими возможностями. Оборудованы детские площадки для ребят разного возраста, площадка для выгула собак, зоны отдыха с качелями, наружное освещение. Отдельное внимание уделяется созданию условий для активного досуга и развития юных горожан. Детская площадка — это уже не просто песочницы и качели, а многофункциональные пространства для развития не только физических, но и когнитивных способностей детей разных возрастов», — добавили в мэрии.