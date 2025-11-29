В Калининграде на Острове провалилась дорога, в яме замёрзла вода

«Вода там стоит давно, раньше уходила — теперь нет. Видимо, дренаж совсем перестал работать. Сейчас проехать по этому месту можно разве что на внедорожнике или грузовике. Остальные либо разворачиваются, либо объезжают по тротуару», — рассказали очевидцы.