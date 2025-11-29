В Калининграде на Острове провалилась дорога, в яме замёрзла вода

В Калининграде на проезжей части Солнечного бульвара, рядом со стадионом, образовался настоящий водоём. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
В углублении продолжительное время стоит вода, а с приходом холодов она начала подмерзать. Дорога просела в районе Октябрьского острова — территории, где, как известно, грунты не отличаются особой устойчивостью.
Местные уверяют, что деформации на этом участке появились больше года назад. Сейчас яма настолько глубокая, что там можно утопить бампер.
«Вода там стоит давно, раньше уходила — теперь нет. Видимо, дренаж совсем перестал работать. Сейчас проехать по этому месту можно разве что на внедорожнике или грузовике. Остальные либо разворачиваются, либо объезжают по тротуару», — рассказали очевидцы.
На жалобы горожан администрация Калининграда отреагировала. Власти пообещали устранить проблему, но крайние сроки обозначены чуть ли не серединой 2026 года.
Самый большой провал в городе был отмечен на Чайковского.