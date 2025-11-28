Билеты проданы меньше чем за сутки. В Купаловском театре прошел эксперимент — читка сельского романа «Вырай»

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальный проект — театрализованную читку сельского романа «Вырай» — показали сегодня на Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.
Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова осталась под сильнейшим впечатлением от романа «Вырай».
Проект родился благодаря творческому сотрудничеству молодых сотрудников театра и молодой писательницы, автора романа Виктории Клевко. Артист театра Илья Крук, для которого читка романа стала режиссерским дебютом, рассказал, что познакомился с Викторией несколько лет назад в социальных сетях. Девушка часто приходила на постановки купаловцев. Тогда она и поделилась, что пишет сельский роман «Вырай». Впоследствии это произведение, кстати, стало финалистом литературного конкурса «LitUp».
«Любой автор, тем более белорусский, мечтает, чтобы его произведение прозвучало на сцене Купаловского театра. Для меня это была мечта из разряда фантастики. Где я, начинающий автор? И где Купаловский, где ставят классику?» — заметила Виктория Клевко.
По ее словам, все события, которые предшествовали сегодняшней читке, и эта читка — большой комплимент для нее как автора и большой кредит доверия со стороны администрации театра и всей труппы, которая задействована в этом процессе. Приложено много усилий, проведена серьезная режиссерская, актерская работа.
«Роман поднимает очень важные темы. Он как вечная классика, которая точно попадает в сегодняшний день. С первой прочитанной строчки, а я один их первых прочитал черновики “Вырая”, начал думать, что-то делать. А потом завертелось… И 27 сентября этого года на Камерной сцене мы представили зрителям презентацию книги», — продолжил Илья Крук.
Наблюдая спрос со стороны зрителей, было решено организовать полноценное чтение книги. Билеты на первую читку были проданы меньше чем за сутки. «Сегодня утром освободилось два места. Десять минут — и их уже не было», — рассказал режиссер. Следующая читка запланирована на 27 декабря.
Молодой режиссер заметил, что формат читок имеет свою прелесть. «Когда мы читаем, у зрителя намного активнее работает воображение. Я знаю много людей, которые не театралы, но которым очень нравится этот формат. Ведь тебе не навязывают со сцены чужое видение. Ты слышишь текст, как его написал автор, и накладываешь свое видение», — сказал он.
Продолжая тему планов, Илья Крук высказал пожелание, чтобы читка этого романа проходила до конца сезона. Однако в театре будут анализировать отклик публики. Возможно, проект повезут в регионы.
«История очень близка. Многие, кто сидит в зале, выходят с одинаковыми ощущениями. Говорят, что в их жизни происходило такое, все сталкивались с этим, но почему-то никто не обсуждал. Поэтому проект так цепляет», — отметил режиссер. Он подчеркнул, что проект экспериментальный, за его развитием будут наблюдать.
В целом, как заверили в театре, формат читок будет продолжен. Купаловский театр готов принимать и реализовывать идеи молодых. «У нас есть молодые талантливые ребята, молодая труппа. Мы готовы к новым белорусским авторам, готовы читать ваши произведения. Самое главное — чтобы они были живые, откликались у нас и были понятны зрителю», — отметил Илья Крук.
Роман «Вырай» посвящен теме поиска своего дома и вообще осмыслению своего места на земле. Ответы на эти вопросы ищет главная героиня Мария Журавель.
Уютная Камерная сцена Купаловского театра, предназначенная как раз для таких ярких экспериментов с драматургическим материалом, погружает в жизнь белорусской деревни. Артисты создают на сцене неповторимую атмосферу: проникновенный голос народной артистки Беларуси Зинаиды Зубковой, старинные напевы, запах сена, красные яблоки. В жизни Марии Журавель, которая искала свой земной рай по всему миру и нашла в родной деревне, каждый видит что-то близкое: поиски настоящего себя, встречу с былой любовью, переосмысление прошлого, путь к ощущению принадлежности к своей родине. Размышления самой героини переплетаются с отсылками на произведения белорусских поэтов, подчеркивая, что именно на этой земле находится ее сердце. -0-