Билеты проданы меньше чем за сутки. В Купаловском театре прошел эксперимент — читка сельского романа «Вырай»

Уютная Камерная сцена Купаловского театра, предназначенная как раз для таких ярких экспериментов с драматургическим материалом, погружает в жизнь белорусской деревни. Артисты создают на сцене неповторимую атмосферу: проникновенный голос народной артистки Беларуси Зинаиды Зубковой, старинные напевы, запах сена, красные яблоки. В жизни Марии Журавель, которая искала свой земной рай по всему миру и нашла в родной деревне, каждый видит что-то близкое: поиски настоящего себя, встречу с былой любовью, переосмысление прошлого, путь к ощущению принадлежности к своей родине. Размышления самой героини переплетаются с отсылками на произведения белорусских поэтов, подчеркивая, что именно на этой земле находится ее сердце. -0-