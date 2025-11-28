Ричмонд
Путин заявил о новых мерах поддержки талантливых молодых учёных

Президент отметил, что государство будет усиливать работу с начинающими исследователями и развивать международное научное сотрудничество.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают дополнительные меры по поддержке талантливых молодых исследователей. Об этом он заявил на встрече с участниками V Конгресса молодых учёных, который проходит в Кремле.

«Самым талантливым исследователям, которые только начинают свой путь в науку, мы думаем о том, как помочь этим людям, как выстроить работу с ними», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия намерена усиливать международное научное взаимодействие. «Мы, безусловно, будем наращивать такое сотрудничество и софинансировать работу ведущих учёных в рамках грантов по ряду направлений», — добавил президент.

Традиционная встреча с молодыми учёными прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца. В ней приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко. Конгресс молодых учёных является ключевым мероприятием Десятилетия науки и технологий в России и в 2025 году собрал более 170 дискуссионных площадок.

Ранее сообщалось, что во время встречи с молодыми учёными в Кремле Владимир Путин заявил о попытках ряда стран «подзакрыть» международное научное сотрудничество. По словам президента, такие меры остаются безрезультатными и не могут повлиять на развитие российской науки и обмен знаниями.

