Путин заявил о новых мерах поддержки талантливых молодых учёных

Ранее сообщалось, что во время встречи с молодыми учёными в Кремле Владимир Путин заявил о попытках ряда стран «подзакрыть» международное научное сотрудничество. По словам президента, такие меры остаются безрезультатными и не могут повлиять на развитие российской науки и обмен знаниями.