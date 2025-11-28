В Москве на ВДНХ прошло торжественное открытие катка

Первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук, приветствуя гостей торжественного открытия зимнего сезона, напомнила, что одновременно на катке смогут кататься 5 тысяч человек. «Выставка предлагает гостям идеальный сценарий зимнего дня: вы можете кататься на коньках, заходить в музеи, знакомиться с нашими интересными гастрономическими проектами и даже прокатиться на аттракционах. Тема этого зимнего сезона — “Вместе теплее на ВДНХ”. Мне кажется, эта красивая атмосферная концепция очень соответствует духу ВДНХ — где, как не здесь, можно согреться зимой благодаря движению, дружбе, улыбкам, праздничному настроению», — сказала Жук.
В честь открытия катка ВДНХ на его лед вышли звезды фигурного катания: четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, чемпион мира в танцах на льду Виктория Синицина, чемпион мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко.
«Здесь очень празднично сегодня, и для нас стало неожиданностью, что так много людей пришли кататься, хотя каток еще только открывается. Мы с удовольствием дарим нашим болельщикам и всем гостям ВДНХ праздник фигурного катания, а это не просто спорт высоких достижений — это красивое и вдохновляющее действо», — обратился к посетителям катка Кацалапов.
Туктамышева для открытия зимнего сезона на ВДНХ подготовила программу «Снег». «Здесь сегодня царит новогодняя атмосфера, хотя еще даже не наступил декабрь. И, я думаю, все, кто пришел на открытие катка, получат огромное удовольствие и от выступления профессиональных фигуристов, и от катания на коньках в этой волшебной атмосфере», — сказала фигуристка.
В течение двух дней посетителей ждет большой фестиваль «Дарим Мечту», который рассказывает вдохновляющую историю о смелых визионерах и силе человеческой мечты. В субботу, 29 ноября, с 17:30 до 20:30 действие развернется у арки Главного входа, где расположится «Портал Мечтателей», гостей ждут DJ-сеты, выступления артистов уличных театров и яркие световые перформансы. Эпицентром станет площадка у павильона № 1 «Центральный», где на фоне монументальных арт-объектов — атомного ледокола «Урал», корабля «Смелый» и самолета «Антарктида» — пройдет музыкально-театрализованное представление.