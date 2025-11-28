В Москве на ВДНХ прошло торжественное открытие катка

Первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук, приветствуя гостей торжественного открытия зимнего сезона, напомнила, что одновременно на катке смогут кататься 5 тысяч человек. «Выставка предлагает гостям идеальный сценарий зимнего дня: вы можете кататься на коньках, заходить в музеи, знакомиться с нашими интересными гастрономическими проектами и даже прокатиться на аттракционах. Тема этого зимнего сезона — “Вместе теплее на ВДНХ”. Мне кажется, эта красивая атмосферная концепция очень соответствует духу ВДНХ — где, как не здесь, можно согреться зимой благодаря движению, дружбе, улыбкам, праздничному настроению», — сказала Жук.