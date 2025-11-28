Эксперт по долголетию Бюттнер назвал самый опасный год в жизни каждого человека

Первый год после выхода на пенсию, согласно исследованиям, является самым важным и опасным в жизни каждого человека. Именно в этот год существенно повышается уровень смертности. Об этом рассказал эксперт по долголетию Дэн Бюттнер.
По словам специалиста, в этот период привычки, которые человек усваивает на протяжении жизни, полностью изменяются. После выхода на пенсию каждый может столкнуться с тревогой, разочарованием и беспокойством перед лицом неизвестности и отсутствия целей. Чтобы продлить жизнь, Бюттнер призвал сохранять прежний уровень активности, поддерживать социальные связи, а также найти любимое дело.
— Несомненно, лучший способ встретить пенсию — быть готовым, потому что, как мы уже отметили, прямое влияние на повседневную жизнь огромно, и чем лучше вы подготовлены в плане мышления, настроения и жизненных горизонтов, тем легче будет, — передает слова эксперта HuffPost.
Житель Великобритании Фрэнк Честер, который 10 апреля отметил 108-й день рождения, рассказал о том, что сумел дожить до своих лет благодаря тому, что всю жизнь надевал брюки сидя, а не стоя.