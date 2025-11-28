Эксперт по долголетию Бюттнер назвал самый опасный год в жизни каждого человека

По словам специалиста, в этот период привычки, которые человек усваивает на протяжении жизни, полностью изменяются. После выхода на пенсию каждый может столкнуться с тревогой, разочарованием и беспокойством перед лицом неизвестности и отсутствия целей. Чтобы продлить жизнь, Бюттнер призвал сохранять прежний уровень активности, поддерживать социальные связи, а также найти любимое дело.