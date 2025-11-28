В Депздраве предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками поликлиник

Департамент здравоохранения Москвы в пятницу, 28 ноября, предупредил о случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник. По словам представителей ведомства, злоумышленники просят горожан в мессенджерах «подтвердить данные» или «сменить подкрепление».
— Городские медучреждения не рассылают в мессенджеры подобные запросы. Если хотите проверить, к какой поликлинике вы прикреплены, воспользуйтесь сервисом на mos.ru, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изменить прикрепление ко взрослой или детской поликлиникам можно также на mos.ru или лично обратившись с пакетом документов в выбранные поликлиники. Также жителей столицы призвали не сообщать незнакомцам личные данные, передает Telegram-канал ведомства.
9 октября в МВД сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят пенсионерам и представляются врачами якобы для пересдачи анализов, после чего выманивают персональные данные граждан. Затем жертвам звонят лжесиловики, обвиняя их в финансировании запрещенных организаций, и для «пресечения действий злоумышленников» пенсионерам предлагают перевести средства на «безопасный счет».