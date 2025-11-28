В Депздраве предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками поликлиник

9 октября в МВД сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят пенсионерам и представляются врачами якобы для пересдачи анализов, после чего выманивают персональные данные граждан. Затем жертвам звонят лжесиловики, обвиняя их в финансировании запрещенных организаций, и для «пресечения действий злоумышленников» пенсионерам предлагают перевести средства на «безопасный счет».