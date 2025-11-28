В Ростовском зоопарке отметят Всемирный день слонов и День матери

В Ростовском зоопарке в воскресенье, 30 ноября отметят сразу два праздника: Всемирный день слонов и День матери. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
Мероприятие начнется в полдень в павильоне слонов. Участники смогут сделать фигурку этого животного из вторсырья. А после этого посмотреть, как индийские гиганты Юма, Синта и Ситара поглощают праздничное угощение.
Кроме того, в 14 часов ростовчан ждет экскурсия, во время которой они познакомятся с живущими в зоопарке мамами и их детенышами.
