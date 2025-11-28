70-летнюю уфимку сбила насмерть «девятка»: все случилось на пешеходном переходе

59-летний мужчина за рулем ВАЗ-2109 сбил на улице Минской 70-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.