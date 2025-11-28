Книгу Анатолия Астрейко «Слуцкий пояс» представили на выставке «Раритеты музея» в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу белорусского писателя Анатолия Астрейко «Слуцкий пояс» представили на выставке «Раритеты музея» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
Раритетом месяца стала книга стихов известного белорусского поэта, журналиста Анатолия Астрейко «Слуцкий пояс», изданная в 1943 году в подпольной типографии партизанской бригады им. В. П. Чкалова Минской области. «Автор окончил в 1930-х годах литературный факультет Минского высшего пединститута и работал в редакциях газет Полоцка, Орши, Минска. Во время войны он был ответственным секретарем газеты-плаката “Раздавим фашистскую гадину”, которая издавалась в Москве при ЦК КПБ. Но ему было недостаточно находиться в Москве, сидеть в уютном кабинете в кресле. И он дважды побывал у белорусских партизан. Первый раз это было в 1942 году, он прошел через Суражские ворота. А второй раз его на самолете доставили к слуцким партизанам. Сам он родом с Копыльщины, а слуцкие партизаны — это рядом, соответственно ему все было знакомо. И там он написал свою самую замечательную книгу стихов — 32 стихотворения, называется она “Слуцкий пояс”. Издали ее в ноябре-декабре 1943 года слуцкие партизаны, подпольная типография которых была на одном из островов в Любанском районе. Эту книгу автор сам считал самой выдающейся в своем творчестве. Высокого мнения о ней были все, и, конечно, сами партизаны, потому что все стихотворения были посвящены им», — рассказали в пресс-службе.
Пламенные патриотические стихи в те годы стали настоящим оружием духа. Их переписывали из тетрадки в тетрадку, печатали в листовках и помещали в боевые стенгазеты. Они вдохновляли партизан и простых людей, объединяя их в борьбе за свободу.
«В фондах музея хранится два экземпляра “Слуцкого пояса”. Тот экземпляр, который сейчас экспонируется, пробит пулей во время боя. Изначально этот экземпляр был подарен самим автором партизану — юному пареньку, который работал в типографии, исполнял обязанности машиниста редакции. Во время боя под Калиновкой Володя Кононович был ранен в ногу. Пуля прошила книжечку стихов, что находилась в кармане его шинели. Этот экземпляр был возвращен автору. А Анатолий Астрейко передал ее в свое время в правительство Беларуси. И уже в 1950 году эта книжечка поступила в музей из Комитета по делам культпросветучреждений при Совмине. Так она оказалась у нас в музее. Сегодня это, конечно, уникальный экспонат, который мы решили показать», — отметили в музее.
Проект продлится до конца декабря. Ранее в нем были представлены самодельный партизанский пистолет-пулемет «ТМ-44», рукописный партизанский журнал бригады «Пламя» Минской области, иконка «Преподобная Евфросинья Полоцкая», медаль «Золотая Звезда», удостоверение к медали «За победу над Германией», орден Красного Знамени А. С. Скороварова, фотопортрет В. А. Диброва, пистолет конструкции Воеводина, штамп для изготовления памятной медали и медаль «2 года в тылу врага».-0-
Фото Николая Петрова.