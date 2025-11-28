Книгу Анатолия Астрейко «Слуцкий пояс» представили на выставке «Раритеты музея» в Минске

Раритетом месяца стала книга стихов известного белорусского поэта, журналиста Анатолия Астрейко «Слуцкий пояс», изданная в 1943 году в подпольной типографии партизанской бригады им. В. П. Чкалова Минской области. «Автор окончил в 1930-х годах литературный факультет Минского высшего пединститута и работал в редакциях газет Полоцка, Орши, Минска. Во время войны он был ответственным секретарем газеты-плаката “Раздавим фашистскую гадину”, которая издавалась в Москве при ЦК КПБ. Но ему было недостаточно находиться в Москве, сидеть в уютном кабинете в кресле. И он дважды побывал у белорусских партизан. Первый раз это было в 1942 году, он прошел через Суражские ворота. А второй раз его на самолете доставили к слуцким партизанам. Сам он родом с Копыльщины, а слуцкие партизаны — это рядом, соответственно ему все было знакомо. И там он написал свою самую замечательную книгу стихов — 32 стихотворения, называется она “Слуцкий пояс”. Издали ее в ноябре-декабре 1943 года слуцкие партизаны, подпольная типография которых была на одном из островов в Любанском районе. Эту книгу автор сам считал самой выдающейся в своем творчестве. Высокого мнения о ней были все, и, конечно, сами партизаны, потому что все стихотворения были посвящены им», — рассказали в пресс-службе.