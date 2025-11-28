Стала известна причина смерти актера Дамира Закирова

Дамир Закиров более 30 лет служил в Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова в Йошкар-Оле. Среди его последних работ: глава рода в «Двух стрелах», Борис Тимофеевич в «Леди Макбет Мценского уезда» и отец Паисий в «Сладострастниках». В 2019 году Закиров был отмечен высоким званием заслуженный артист РМЭ.