Стала известна причина смерти актера Дамира Закирова

Заслуженный артист Республики Марий Эл Дамир Закиров умер от онкологическогого заболевания, рассказала aif.ru его племянница Алина.
«Надеюсь, сейчас дяде Дамиру спокойно и не больно. Он очень тяжело болел, перенес инсульт, у него была онкология четвертой стадии», — рассказала она.
Родственница актера отметила, что его мама умерла в мае этого года. Ее уход подкосил Закирова.
«Теперь они все вместе», — добавила она.
Прощание с Закировым пройдет 29 ноября.
Дамир Закиров более 30 лет служил в Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова в Йошкар-Оле. Среди его последних работ: глава рода в «Двух стрелах», Борис Тимофеевич в «Леди Макбет Мценского уезда» и отец Паисий в «Сладострастниках». В 2019 году Закиров был отмечен высоким званием заслуженный артист РМЭ.