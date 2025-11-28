Ричмонд
Стала известна причина смерти актера Дамира Закирова

О смерти заслуженного артиста РМЭ Дамира Закирова сообщили в Академическом русском театре драмы им. Константинова. О причине смерти актера рассказали его родственники.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный артист Республики Марий Эл Дамир Закиров умер от онкологическогого заболевания, рассказала aif.ru его племянница Алина.

«Надеюсь, сейчас дяде Дамиру спокойно и не больно. Он очень тяжело болел, перенес инсульт, у него была онкология четвертой стадии», — рассказала она.

Родственница актера отметила, что его мама умерла в мае этого года. Ее уход подкосил Закирова.

«Теперь они все вместе», — добавила она.

Прощание с Закировым пройдет 29 ноября.

Дамир Закиров более 30 лет служил в Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова в Йошкар-Оле. Среди его последних работ: глава рода в «Двух стрелах», Борис Тимофеевич в «Леди Макбет Мценского уезда» и отец Паисий в «Сладострастниках». В 2019 году Закиров был отмечен высоким званием заслуженный артист РМЭ.