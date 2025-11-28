«Активное Солнце вернулось». Ученые заявили про мощные вспышки и пятикратный рост солнечного излучения — что ждать белорусам

В пятницу, 28 ноября, ученые предупредили, что в течение суток возможен значительный рост числа и мощности вспышек на Солнце. Причиной усиления вспышечной активности станет выход нескольких новых крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. При этом накануне уже почти в пять раз увеличились потоки рентгеновского солнечного излучения.