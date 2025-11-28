«Активное Солнце вернулось». Ученые заявили про мощные вспышки и пятикратный рост солнечного излучения — что ждать белорусам

Ученые предупредили белорусов и других жителей Земли о росте числа и мощности вспышек на Солнце. Подробнее о космической погоде рассказали в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В пятницу, 28 ноября, ученые предупредили, что в течение суток возможен значительный рост числа и мощности вспышек на Солнце. Причиной усиления вспышечной активности станет выход нескольких новых крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. При этом накануне уже почти в пять раз увеличились потоки рентгеновского солнечного излучения.
— Ожидается возобновление сильных вспышек уровня M. Повышена вероятность вспышек высшего X уровня, — говорится в сообщении.
Последний такой всплеск солнечной активности исключительной силы наблюдался в первой половине ноября. Тогда были зафиксированы самые мощные в 2025-м вспышки на Солнце и вторая по силе магнитная буря за последние пять лет.
— Есть надежда, что новый двухнедельный период активного Солнца, который, судя по всему, сейчас начинается, обойдется без X-вспышек и экстремальных бурь. Однако, констатируем базовый факт — активное Солнце вернулось, — подытожили эксперты.
Тем временем Рождественский пост начался у православных верующих в Беларуси.
А еще Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси.