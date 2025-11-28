Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американец задохнулся и умер на конкурсе по поеданию живых тараканов

Американец подавился во время конкурса «Полуночное безумие» в зоомагазине Ben Siegel Reptile Store по поеданию живых тараканов, победитель которого получал питона в качестве приза. Эдвард Арчболд из Флориды умер от удушья, когда части тела насекомого заблокировали дыхательные пути.

Американец подавился во время конкурса «Полуночное безумие» в зоомагазине Ben Siegel Reptile Store по поеданию живых тараканов, победитель которого получал питона в качестве приза. Эдвард Арчболд из Флориды умер от удушья, когда части тела насекомого заблокировали дыхательные пути.

Соревнование состояло из нескольких раундов с разными насекомыми, в последнем участники съедали трех-четырехдюймовых тараканов. Среди примерно 30 конкурсантов других пострадавших не было. Владелец магазина Бен Сигел назвал Эдварда «душой компании» и «очень приятным парнем».

— Адвокат, представляющий магазин, заявил, что все участники подписали документ «о принятии ответственности за участие в этом уникальном и нестандартном конкурсе», — передает таблоид The Mirror.

Другой случай произошел в Урванском районе Кабардино-Балкарии, где 13-летний подросток умер в школе, подавившись пирожком на перемене, который пытался съесть на спор.

Ранее в поселке Березовка Красноярского края произошла трагедия во время празднования Масленицы. 36-летняя участница конкурса по скоростному поеданию блинов Наталья Алатова скончалась от удушья.