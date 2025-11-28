Путин посоветовал молодому ученому уделить внимание семье и завести детей

Ассистент кафедры 602 Института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Кирилл Шелков рассказал, что в 2025 году стал лауреатом президентской стипендии для аспирантов вузов. Он уточнил, что конкурс составлял десять человек на место, а его исследование посвящено разработке новых численных методов для изучения прочности конструкций и современных материалов.