Путин посоветовал молодому ученому уделить внимание семье и завести детей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых порекомендовал одному из специалистов уделить внимание семье и задуматься о рождении детей.
Ассистент кафедры 602 Института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Кирилл Шелков рассказал, что в 2025 году стал лауреатом президентской стипендии для аспирантов вузов. Он уточнил, что конкурс составлял десять человек на место, а его исследование посвящено разработке новых численных методов для изучения прочности конструкций и современных материалов.
Шелков отметил, что ранее ему приходилось совмещать работу инженером на одном из аэрокосмических предприятий с учебой в аспирантуре, подготовкой диссертации, преподавательской практикой и созданием семьи. Теперь, по его словам, полученная стипендия дает ему возможность полностью посвятить себя исследовательской и педагогической деятельности.
После его выступления Путин поинтересовался семейным положением молодого ученого.
«Кирилл Андреевич, вы сказали, что занимались и научной деятельностью, и административной, и семью создавали. А детки есть у вас?» — спросил глава государства.
«Пока нет, планируем», — ответил Шелков.
«Займитесь и этим вопросом. На этом тоже нужно сосредоточить необходимое внимание», — порекомендовал президент.
Ранее Путин рассказал, что получал повышенную стипендию в размере 40 рублей.