Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы дата и время прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским

Всеволода Шиловского похоронят 30 ноября на Троекуровском кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским состоится в это воскресенье, 30 ноября. Его похоронят на знаменитом Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставил ТАСС источник в театре-студии.

Всеволод Шиловский скончался 26 ноября в возрасте 87 лет. Он посвятил многие годы служению во МХАТе, где не только сам создавал запоминающиеся образы, но и был наставником для молодых коллег.

Писатель Юрий Поляков поделился возможной причиной ухода артиста из жизни. Он сообщил, что Шиловский на протяжении всего этого года тяжело болел и находился в серьезном состоянии.

Несмотря на болезнь и необходимость капельниц, актер продолжал выходить на сцену. Он играл в спектаклях «Особняк на Рублевке» и «В ожидании сердца» в Московском театре-студии.

Зрителям он запомнился по ярким ролям в кино, хотя часто это были персонажи второго плана. Настоящую народную любовь ему принесли картины «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Влюблён по собственному желанию».