Названы дата и время прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским

Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским состоится в это воскресенье, 30 ноября. Его похоронят на знаменитом Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставил ТАСС источник в театре-студии.
Всеволод Шиловский скончался 26 ноября в возрасте 87 лет. Он посвятил многие годы служению во МХАТе, где не только сам создавал запоминающиеся образы, но и был наставником для молодых коллег.
Писатель Юрий Поляков поделился возможной причиной ухода артиста из жизни. Он сообщил, что Шиловский на протяжении всего этого года тяжело болел и находился в серьезном состоянии.
Несмотря на болезнь и необходимость капельниц, актер продолжал выходить на сцену. Он играл в спектаклях «Особняк на Рублевке» и «В ожидании сердца» в Московском театре-студии.
Зрителям он запомнился по ярким ролям в кино, хотя часто это были персонажи второго плана. Настоящую народную любовь ему принесли картины «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Влюблён по собственному желанию».