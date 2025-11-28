Суд в Подмосковье арестовал организатора рехаба для подростков

Истринский суд Московской области решил заключить под стражу организатора рехаба для подростков, сообщают суды общей юрисдикции региона.
«Владелице рехаба для подростков в Подмосковье Истринским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2026 года», — сказано в публикации.
Согласно версии следствия, преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они должны были проходить лечение от различных зависимостей. Однако подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября в реанимацию доставили 16-летнего подростка без сознания.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверит родителей подростков из рехаба в Дедовске.