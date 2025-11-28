Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Подмосковье арестовал организатора рехаба для подростков

Организатора рехаба для подростков в Московской области арестовали до 22 января.

Источник: АиФ Воронеж

Истринский суд Московской области решил заключить под стражу организатора рехаба для подростков, сообщают суды общей юрисдикции региона.

«Владелице рехаба для подростков в Подмосковье Истринским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2026 года», — сказано в публикации.

Согласно версии следствия, преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они должны были проходить лечение от различных зависимостей. Однако подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября в реанимацию доставили 16-летнего подростка без сознания.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит родителей подростков из рехаба в Дедовске.