Суд в Подмосковье арестовал организатора рехаба для подростков

Согласно версии следствия, преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они должны были проходить лечение от различных зависимостей. Однако подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября в реанимацию доставили 16-летнего подростка без сознания.