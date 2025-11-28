Минобрнауки поддержит в 2026 году развитие электронной литографии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Передовая инженерная школа или молодежная лаборатория по электронной литографии, которая применяется при производстве микросхем, будет создана в 2026 году. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время встречи президента России Владимира Путина с участниками V Конгресса молодых ученых.
«У нас инструмент передовых инженерных школ есть, мы на будущий год делаем новый отбор — это один вариант. Второй — это возможность молодежной лаборатории, они у нас тоже хорошо себя зарекомендовали, мы порядка двухсот лабораторий на будущий год будем создавать и по этому направлению, электронно-лучевой литографии, тоже предусмотрим», — заявил Фальков.
С просьбой о поддержке направления к президенту обратился ведущий научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур центра фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института Александр Барулин.
«Есть два предложения. Либо увеличить количество таких систем в научных центрах, то есть таким образом появится больше доступа, и задачи, которые постоянно растут и достаточно востребованы, будут быстрее решаться, поскольку такие системы, насколько мне известно, достаточно перегружены. Либо второй вариант — рассмотреть возможность запуска проекта отечественного научного приборостроения по разработке электронного литографа», — сказал Барулин.
