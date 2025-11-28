Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится в России с 1 декабря 2025 года: цифровые паспорта и рассрочка

Нововведения в российском законодательстве — что ждать гражданам с 1 декабря 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Паспорт России — что изменится в России с 1 декабря 2025
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Первый месяц зимы — это не только время установления господства минусовых температур. Новые строчки в законодательстве России с 1 декабря 2025 года коснутся обладателей цифровых паспортов, мигрантов, автомобилистов, коллекторов и других.

Изменения в социальной сфере

С конца декабря стартует второй этап внедрения цифровых паспортов. Теперь люди окажутся вправе подтверждать личность электронным документом в финансовых организациях, если до этого уже прошли процедуру его идентификации.

Изменения в миграционной сфере

С 1 декабря на пограничных пунктах стартует эксперимент по сбору биометрии: фотографий и отпечатков пальцев — иностранцев, въезжающих в страну. Итоги процедуры подведут 30 июня 2026 года. Новинка не коснется белорусов, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций и их семьи.

Изменения в автомобильной сфере

С 1 декабря за автомобили, которые ввозятся из-за границы, придется платить иначе. Теперь сумма будет рассчитываться не только исходя из объема двигателя, но и из его мощности.

Изменения в банковской сфере

Коснутся финансовых организаций с услугой рассрочки и коллекторов.

  • С 1 декабря срок потребительской рассрочки не должен будет превышать полгода. Кроме того, начнут действовать ограничения на штрафы за неуплату — не больше 20% годовых от суммы долга.
  • С начала декабря люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут напрямую подавать жалобы в Федеральную службу судебных приставов России, если коллекторы нарушают закон о частоте звонков, то есть набирают телефонные номера должников более одного раза в сутки, двух — в неделю и восьми — в месяц.

Изменения в бизнес-сфере

С 1 декабря продавцы окажутся не вправе приписывать разные цены одному и тому же товару в зависимости от способа оплаты — одним платежом или в рассрочку.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 декабря 2025 года

Второй этап внедрения цифровых паспортовТеперь люди окажутся вправе подтверждать личность электронным документом в финансовых организациях
Сбор биометрии иностранцев при въездеНа пограничных пунктах всех не граждан России, за исключением белорусов, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций и их семьи, теперь попросят предоставить фотографию и отпечатки пальцев
Новые правила утильсбораТеперь сумма будет рассчитываться не только исходя из объема двигателя, но и из его мощности
Новые правила выдачи рассрочки
Срок не должен будет превышать полгода, а размер штрафов за неуплату должен быть не больше 20% годовых от суммы долга
Появление возможности напрямую жаловаться на коллекторов в ФССП
Нарушением считается, если коллекторы звонят более одного раза в сутки, двух — в неделю и восьми — в месяц
Запрет на повышение цены при покупке товара в рассрочку
Теперь цена за оплату сразу окажется равной той, что пропишут в кредитном договоре