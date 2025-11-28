Что изменится в России с 1 декабря 2025 года: цифровые паспорта и рассрочка

Первый месяц зимы — это не только время установления господства минусовых температур. Новые строчки в законодательстве России с 1 декабря 2025 года коснутся обладателей цифровых паспортов, мигрантов, автомобилистов, коллекторов и других.
Изменения в социальной сфере
С конца декабря стартует второй этап внедрения цифровых паспортов. Теперь люди окажутся вправе подтверждать личность электронным документом в финансовых организациях, если до этого уже прошли процедуру его идентификации.
Изменения в миграционной сфере
С 1 декабря на пограничных пунктах стартует эксперимент по сбору биометрии: фотографий и отпечатков пальцев — иностранцев, въезжающих в страну. Итоги процедуры подведут 30 июня 2026 года. Новинка не коснется белорусов, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций и их семьи.
Изменения в автомобильной сфере
С 1 декабря за автомобили, которые ввозятся из-за границы, придется платить иначе. Теперь сумма будет рассчитываться не только исходя из объема двигателя, но и из его мощности.
Изменения в банковской сфере
Коснутся финансовых организаций с услугой рассрочки и коллекторов.
- С 1 декабря срок потребительской рассрочки не должен будет превышать полгода. Кроме того, начнут действовать ограничения на штрафы за неуплату — не больше 20% годовых от суммы долга.
- С начала декабря люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут напрямую подавать жалобы в Федеральную службу судебных приставов России, если коллекторы нарушают закон о частоте звонков, то есть набирают телефонные номера должников более одного раза в сутки, двух — в неделю и восьми — в месяц.
Изменения в бизнес-сфере
С 1 декабря продавцы окажутся не вправе приписывать разные цены одному и тому же товару в зависимости от способа оплаты — одним платежом или в рассрочку.
