Что изменится в России с 1 декабря 2025 года: цифровые паспорта и рассрочка

Второй этап внедрения цифровых паспортов Теперь люди окажутся вправе подтверждать личность электронным документом в финансовых организациях

Сбор биометрии иностранцев при въезде На пограничных пунктах всех не граждан России, за исключением белорусов, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций и их семьи, теперь попросят предоставить фотографию и отпечатки пальцев

Новые правила утильсбора Теперь сумма будет рассчитываться не только исходя из объема двигателя, но и из его мощности

Новые правила выдачи рассрочки

Срок не должен будет превышать полгода, а размер штрафов за неуплату должен быть не больше 20% годовых от суммы долга



Появление возможности напрямую жаловаться на коллекторов в ФССП

Нарушением считается, если коллекторы звонят более одного раза в сутки, двух — в неделю и восьми — в месяц

