Кастинг хвойных. Что выбрать на Новый год — сосну, ель или пихту

Настоящая елка в доме на Новый год — это всегда праздничное настроение. Но есть риск, что пушистая красавица быстро засохнет и облысеет. Как правильно выбрать главный новогодний атрибут и продлить ему жизнь, рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Как выбрать правильно?
Ваша будущая елка перед покупкой должна пройти тест на качество. Несколько простых действий, помогут сделать правильный выбор:
1. Сожмите одну из веток ладонью. Если иголки останутся на месте, они гибкие и эластичные, то елка простоит долго и не осыпется.
2. Кора — обязательно влажная! Ствол — липкий от смолы, тогда елка будет хорошо поглощать влагу. Никаких следов гнили или плесени быть не должно.
3. Проверьте, легко ли хвоинки отходят от ветки. Если они остаются в ладони, то лучше поискать вариант получше.
4. Запах елки должен быть насыщенным. В противном случае это показатель того, что дерево срублено давно и до Нового года точно не простоит.
5. Ветки пружинят при легком прогибе. Это тоже радующий глаз признак. А когда побеги хрупкие, а хвоя поредевшая, то процесс увядания уже пошел.
Секрет — в иголках!
Если вам хочется, чтобы хвойная красавица простояла до Старого Нового года, выбирайте пихту. По качественным характеристикам она, бесспорно, на первом месте.
Самое приятное — она практически не осыпается, даже при полном высыхании. Дерево будет пушистым от 3 до 6 недель и сохранит запах — праздничная атмосфера обеспечена.
Серебряная медаль — у сосны. Аромат будет разноситься по всей квартире, а само дерево — выглядеть так, будто вы только привезли его из леса, потому что хорошо переносит и транспортировку, и хранение.
Ель классическая, хотя и считается главным символом Нового года, получает только бронзу. Уже через несколько дней, вы будете не любоваться ей, а собирать иголки на полу.
Секрет «прочности» хвойных кроется в строении иголок, поясняют эксперты. Если у сосны и пихты каждое «крепление» находится в отдельном, прочном корешке, то у ели иголки короткие и держатся на небольших выростах коры.
Встретить гостью.
Специалисты также подчеркивают, что лесную гостью нужно правильно «встретить».
1. Не заносите ее с мороза сразу в жаркое помещение. Пусть, например, немного постоит в подъезде или на балконе, если там прохладно.
2. Сделайте свежий срез перед установкой. Сначала срежьте прямо, а потом расщепите нижнюю часть ствола на несколько сантиметров, чтобы увеличить площадь проникновения влаги.
3. Лучше всего приобрести специальную крестовину с резервуаром и подливать воду регулярно. Но следите за уровнем: в первые дни ваша красавица может выпивать до литра воды в сутки.
4. Добавляйте в «угощение» питательные вещества. Лучший состав: щепотка соли, 2−3 столовые ложки сахара и 3 таблетки аспирина на литр воды. Еще один вариант: несколько ложек глицерина на литр воды.
Жалко деревья?
Если вы сторонник экологичного подхода, то купите растущее дерево в контейнере.
Что важно в этом случае:
1. Пластиковый или керамический горшок подходит только для елей высотой до метра. Более взрослым особям будет тесно.
2. Деревянная кадка лучше подходит для высоких деревьев, но шансы на их выживание очень малы. Скорее всего, дерево простоит около месяца. Этот вариант больше подходит для сезонного украшения интерьера.
3. До весны елочку лучше оставить в помещении, а не на балконе.
4. Когда на улице уйдет большой минус, можно постепенно адаптировать растение к жизни на улице: в наиболее теплое время суток выносить его на балкон на 1−2 часа, постепенно увеличивая продолжительность «прогулок».
5. Молодую елочку из горшка в середине или конце весны можно будет пересадить в открытый грунт. При этом важно не повредить корневую шейку — участок, где ствол переходит в корни. Ее необходимо оставить на уровне почвы.