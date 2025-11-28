Выполнение задач в особых условиях. На аэродроме «Липки» прошли учения столичной милиции

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме «Липки» прошли учения столичной милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
Ход тактико-специальных учений столичной милиции промониторил министр внутренних дел Иван Кубраков. В течение года во всех регионах прошли плановые тренировки с учетом тех задач, которые ставятся главой государства. По каждой отработке вводных Иван Кубраков лично проанализировал действия правоохранителей, внес замечания и корректировки. По итогам мероприятия он дал ряд конкретных указаний по дальнейшему совершенствованию обеспечения охраны общественного порядка в нештатных ситуациях, повышению уровня готовности сотрудников к реагированию на возможные вызовы и угрозы, соблюдению мер личной безопасности.
«Руководители и личный состав подразделений учли замечания, на практике показав мощь и слаженность правоохранителей минского гарнизона. Обстановка требует от нас готовности к выполнению задач в особых условиях, системной работы по упреждению возникающих вызовов и угроз. Мы должны отрабатывать все возможные варианты, чтобы рассмотреть проблемные вопросы по нашим действиям и определить четкие алгоритмы их решения. Сегодня у нас достаточно сил и средств для выполнения любых задач. При этом сотрудники умеют действовать грамотно и профессионально, чтобы обеспечить мир и безопасность на нашей земле», — отметил Иван Кубраков.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб рассказал, что тактико-специальные учения с детальной отработкой теоретической и практической частей проводились на протяжении трех дней. «Проверили готовность всех структурных подразделений столичной милиции к выполнению задач в особых условиях. Это не первая демонстрация наших возможностей. Тренировки с отработкой различных вводных выполнялись в течение года, их ход был на личном контроле министра. Мы не только изучаем зарубежный опыт, но и практически отрабатываем модели противодействия. Главные приоритеты — профилактика возникновения угроз и готовность к реагированию», — подчеркнул он. -0-