Выполнение задач в особых условиях. На аэродроме «Липки» прошли учения столичной милиции

«Руководители и личный состав подразделений учли замечания, на практике показав мощь и слаженность правоохранителей минского гарнизона. Обстановка требует от нас готовности к выполнению задач в особых условиях, системной работы по упреждению возникающих вызовов и угроз. Мы должны отрабатывать все возможные варианты, чтобы рассмотреть проблемные вопросы по нашим действиям и определить четкие алгоритмы их решения. Сегодня у нас достаточно сил и средств для выполнения любых задач. При этом сотрудники умеют действовать грамотно и профессионально, чтобы обеспечить мир и безопасность на нашей земле», — отметил Иван Кубраков.