Стало известно, какие подарки купят россияне на День матери

День матери, который в этом году отмечается 30 ноября, постепенно становится в России одним из самых значимых семейных праздников. Компания Ormatek провела исследование и выяснила, что число россиян, отмечающих этот праздник, неуклонно растет.
Около 32 процентов делают это ежегодно, а еще 13 процентов присоединились к празднованию впервые. Небольшая доля респондентов (восемь процентов) либо не считает этот день поводом для поздравлений, либо ранее не была о нем осведомлена. При этом 16 процентов опрошенных предпочитают выражать свои чувства теплыми словами, а не материальными подарками.
Свыше половины респондентов убеждены, что мамы в этот день в первую очередь ценят не дорогие подарки, а атмосферу праздника, которую они зачастую создают сами, собирая семью и накрывая стол. Другие участники исследования считают, что для женщин важнее всего внимание детей (27 процентов) и супруга (18 процентов). Небольшая доля (три процента) также отметила значение внимания со стороны руководства.
Касательно выбора подарков, домашний текстиль и уютные вещи лидируют с показателем 34 процента. Вслед за ними идут сладости и гастрономические наборы, косметика и парфюм. Одежду, украшения и аксессуары выбирают 28 процентов опрошенных, а технику — 12 процентов. Кроме того, все большую популярность приобретают подарки, не связанные с покупкой вещей.
Например, спа-день хотят организовать 20 процентов респондентов, культурное событие — 11 процентов, поездку — 10 процентов. Обучение или сертификат в спортзал рассматривают восемь процентов опрошенных. Творческие подарки, включая хендмейд и стихи, выбирают 15 процентов респондентов. Лишь семь процентов предпочитают денежный подарок. Еще три процента признались, что подарят маме внука.
— Цветы по-прежнему занимают центральное место в поздравлениях: 36 процентов россиян собираются подарить букет, а 20 процентов считают, что он должен дополнять любой подарок. Вместе с тем 18 процентов предпочитают растения в горшках как более долговечный и личный вариант, — передают «Известия».
Председатель Ассоциации флористов России Валентина Сафронова рассказала, что минимальная стоимость букета ко Дню матери в столице составит около 1800 рублей.