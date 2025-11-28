Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки поэта Некрасова

Анна Гнеуш, директор института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета, рассказала президенту, что окончила сельскую школу в хуторе Краснодарского края и выбрала профессию, связанную с агропромышленным комплексом, поскольку выросла в фермерской семье.