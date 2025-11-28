Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки поэта Некрасова

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова.

Анна Гнеуш, директор института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета, рассказала президенту, что окончила сельскую школу в хуторе Краснодарского края и выбрала профессию, связанную с агропромышленным комплексом, поскольку выросла в фермерской семье.

Услышав ее историю, Путин перефразировал известную строку Некрасова, отметив: «Есть женщины в наших селеньях».

В ответ Гнеуш произнесла: «Так точно!».

Ранее Путин рассказал, что получал повышенную стипендию в размере 40 рублей.