Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки поэта Некрасова

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова.
Анна Гнеуш, директор института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета, рассказала президенту, что окончила сельскую школу в хуторе Краснодарского края и выбрала профессию, связанную с агропромышленным комплексом, поскольку выросла в фермерской семье.
Услышав ее историю, Путин перефразировал известную строку Некрасова, отметив: «Есть женщины в наших селеньях».
В ответ Гнеуш произнесла: «Так точно!».
Ранее Путин рассказал, что получал повышенную стипендию в размере 40 рублей.