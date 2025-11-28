Владимир Путин рассказал о самом приятном типе работы

Президент России Владимир Путин заявил, что нет ничего приятнее, чем творческая работа. Об этом он рассказал на встрече с молодыми учеными.
Встреча состоялась в Москве в пятницу, 28 ноября. В конце мероприятия Путин сказал ученым напутственные слова, сфотографировался с ними, а также пожелал им реализации как в исследованиях, так и в жизни в целом.
«Самое главное, чтобы быть счастливым, — это добиваться того, чтобы то, чем вы занимаетесь, причем занимаетесь в ходе творческой работы, нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой», — сказал Путин.
Во встрече также приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко.