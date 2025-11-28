Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова осталась под сильнейшим впечатлением от романа «Вырай»

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова осталась под сильнейшим впечатлением от сельского романа молодой писательницы Виктории Клевко «Вырай». Своим мнением она поделилась сегодня с журналистами перед первой театрализованной читкой романа на Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.
Билеты проданы меньше чем за сутки. В Купаловском театре прошел эксперимент — читка сельского романа «Вырай».
Зинаида Зубкова занята в этом экспериментальном проекте. Ее голос четырежды звучит в рамках театрализованной читки.
Народная артистка Беларуси призналась, что с большим удовольствием прочитала роман. Образ главной героини ей показался очень глубоким.
«Читаешь книгу не отрываясь. До конца оставалось страниц двадцать, и я боялась прощаться. Откладывала по две странички. Можете представить то удовольствие», — поделилась Зинаида Зубкова.
Она уверена, что книга не останется лежать, она будет востребована. Очевидно, что автор вложила в нее свою душу.
«Но что меня потрясло… Удивительная вещь: или Виктория интуитивно это делала, или так задумано было. После каждой сильной сцены в романе идет дождь, — заметила Зинаида Зубкова. — Дождь — это очищение природы, это очищение души, слезы. Много вкладывается в это понятие — дождь. И это художественный образ будущего спектакля».
По словам Зинаиды Зубковой, в репертуаре Купаловского театра обязательно должна появиться постановка по этому роману. Сегодня зрители увидели лишь намек на спектакль.
«Самый приятный комплимент (заключается в том, что. — Прим. БЕЛТА) многие, услышав отрывки, говорят, что в дальнейшем всю книгу читают голосом Зинаиды Петровны. Настолько эмоционально и душевно у нее получается», — заметил артист театра Илья Крук, для которого читка романа стала режиссерским дебютом.
В театре заверили, что в дальнейшем будут рассматривать книгу как объект, по которому можно сделать полноценную инсценировку и включить ее в репертуар театра. -0-