Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова осталась под сильнейшим впечатлением от романа «Вырай»

«Но что меня потрясло… Удивительная вещь: или Виктория интуитивно это делала, или так задумано было. После каждой сильной сцены в романе идет дождь, — заметила Зинаида Зубкова. — Дождь — это очищение природы, это очищение души, слезы. Много вкладывается в это понятие — дождь. И это художественный образ будущего спектакля».