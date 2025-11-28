Ричмонд
Путин заявил, что получал стипендию в 40 рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в молодости получал стипендию в 40 рублей. Теперь государство установило повышенную аспирантскую стипендию в размере 75 тысяч рублей, что немного, но должно помочь современным студентам.

Путин заявил, что государство будет работать над увеличением размера стипендий.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому. Сейчас другая жизнь, другие требования. И, понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», — сказал президент на «Пятом конгрессе молодых ученых».

Президент также подчеркнул, что решение об установлении повышенной стипендии было принято на аналогичной встрече с молодыми учеными по инициативе их коллег. Кандидатов на получение повышенной стипендии выбирают научные руководители, а не административные структуры, что, по мнению президента, является важным аспектом программы поддержки. Путин заверил, что государство будет и дальше поддерживать молодых ученых.