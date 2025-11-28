Рудковская показала видео, где мать избивает фигуристку Костылеву

«Мать фигуристки Лены Костылевой бьёт дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с неё коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!» — пишет продюсер.
По её словам, существуют и другие записи, которые настолько тяжёлые, что даже у «взрослых суровых мужчин на глазах выступают слёзы». Но в интересах фигуристки они будут представлены только в ходе судебного разбирательства.
Напомним, 25 ноября Плющенко, тренирующий Костылеву, направил официальную жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки — Ирину Костылеву. По его словам, она позволяла себе нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. Тогда он упомянул про видеозаписи, подтверждающие случаи физического воздействия женщины на свою дочь.
