Рудковская показала видео, где мать избивает фигуристку Костылеву

Продюсер и жена чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своём Telegram-канале видеозапись, где мать 14-летней фигуристки Елены Костылёвой бьёт её. Также были обнародованы фотографии со следами побоев.

«Мать фигуристки Лены Костылевой бьёт дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с неё коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!» — пишет продюсер.

По её словам, существуют и другие записи, которые настолько тяжёлые, что даже у «взрослых суровых мужчин на глазах выступают слёзы». Но в интересах фигуристки они будут представлены только в ходе судебного разбирательства.

Напомним, 25 ноября Плющенко, тренирующий Костылеву, направил официальную жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки — Ирину Костылеву. По его словам, она позволяла себе нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. Тогда он упомянул про видеозаписи, подтверждающие случаи физического воздействия женщины на свою дочь.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.