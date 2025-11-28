Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов — до 27 093 рублей в месяц. Соответствующий документ в пятницу, 28 ноября, был опубликован на официальном сайте Кремля.