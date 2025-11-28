Ричмонд
Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов — до 27 093 рублей в месяц. Соответствующий документ в пятницу, 28 ноября, был опубликован на официальном сайте Кремля.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия увеличивает МРОТ опережающими инфляционные показатели темпами. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в этом контексте заявил, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей — недостаточная мера для обеспечения хорошего уровня жизни россиян. Парламентарий считает, что он должен составлять 60 тысяч рублей.

По инициативе Либерально-демократической партии России во главе с ее лидером Леонидом Слуцким разработан законопроект, который повышает доплату к пенсиям для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня МРОТ.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб 11 сентября поддержала идею о снижении возраста для назначения повышенной страховой пенсии с 80 до 70 лет.

