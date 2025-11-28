Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026−2028 годы

Согласно бюджетному прогнозу на 2026−2028 годы, номинальный ВВП России достигнет 276 трлн рублей, при этом рост за три года составит почти 7%. Доходы бюджета будут увеличиваться с 40,3 трлн рублей в 2026 году до 45,9 трлн в 2028-м, а дефицит сохранится на уровне 3,2−3,8 трлн рублей ежегодно. Инфляция ожидается в районе 4%.