Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026−2028 годы

Владимир Путин подписал закон о Федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 год. Документ опубликован на сайте официальных опубликованных правовых актах РФ.

Согласно бюджетному прогнозу на 2026−2028 годы, номинальный ВВП России достигнет 276 трлн рублей, при этом рост за три года составит почти 7%. Доходы бюджета будут увеличиваться с 40,3 трлн рублей в 2026 году до 45,9 трлн в 2028-м, а дефицит сохранится на уровне 3,2−3,8 трлн рублей ежегодно. Инфляция ожидается в районе 4%.

Значительная часть поправок ко второму чтению направлена на социальные и медицинские нужды. Финансирование фонда «Защитники Отечества» на 2026−2028 годы превысит 50 млрд рублей. Кроме того, на обеспечение лекарствами взрослых пациентов с высокозатратными заболеваниями будет направлено около 247 млрд рублей, что позволит ежегодно помогать более 190 тысячам человек.