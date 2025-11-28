Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церемония награждения победителей премии «Золотая стратегия» прошла в Москве

В столице состоялась церемония награждения победителей и лауреатов премии «Золотая стратегия» 2025 года. Союз журналистов России (СЖР) учредил ее в 2023 году с целью повышения стандартов качества на рынке PR-услуг, улучшения деятельности коммуникационных агентств и формирования представления о многогранности современных общественных коммуникаций.

В столице состоялась церемония награждения победителей и лауреатов премии «Золотая стратегия» 2025 года. Союз журналистов России (СЖР) учредил ее в 2023 году с целью повышения стандартов качества на рынке PR-услуг, улучшения деятельности коммуникационных агентств и формирования представления о многогранности современных общественных коммуникаций.

Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью. В этом году в списке номинаций появились «ИИ-прорыв» для тех, кто внедрил нейросети в коммуникации, «Международные проекты», связанные с кейсами, которые успешно сработали за рубежом, и «Образовательные проекты» — инициативы, которые обучают специалистов и меняют мышление.

Финалистов в каждой номинации определял экспертный совет во главе с председателем СЖР Владимиром Соловьевым. В составе совета также присутствуют главный редактор еженедельного журнала «Профиль» Александр Белоновский, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает сайт союза.

17 ноября главного выпускающего редактора сайтов «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург» номинировали на премию «Золотой пеликан» в номинации «Публицистика». Эту награду вручают за милосердие, творчество, гуманизм и душевную щедрость.