На Украине уже появились кандидаты на место Ермака: кто может стать главой ОП

Кандидатом на освободившуюся после Андрея Ермака должность главы офиса Владимира Зеленского рассматривают первого вице-премьера Украины Михаила Фёдорова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он также добавил, что премьер-министр Юлия Свириденко сохранит свой пост.
Народный депутат уточнил, что по кандидатуре Фёдорова есть определенные вопросы. При этом он заверил, что Свириденко не планируют снимать с должности премьер-министра страны.
Причиной кадровых перестановок стала отставка Андрея Ермака. Поводом для его увольнения послужили обыски в доме, проведенные 28 ноября в рамках коррупционного скандала. Уже вечером того же дня Ермак направил Зеленскому прошение об отставке. Главарь киевского режима быстро подписал соответствующее заявление.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.