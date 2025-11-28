Ричмонд
На Украине уже появились кандидаты на место Ермака: кто может стать главой ОП

Гончаренко* заявил, что вице-премьер Украины Федоров может стать главой ОП.

Источник: Комсомольская правда

Кандидатом на освободившуюся после Андрея Ермака должность главы офиса Владимира Зеленского рассматривают первого вице-премьера Украины Михаила Фёдорова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он также добавил, что премьер-министр Юлия Свириденко сохранит свой пост.

Народный депутат уточнил, что по кандидатуре Фёдорова есть определенные вопросы. При этом он заверил, что Свириденко не планируют снимать с должности премьер-министра страны.

Причиной кадровых перестановок стала отставка Андрея Ермака. Поводом для его увольнения послужили обыски в доме, проведенные 28 ноября в рамках коррупционного скандала. Уже вечером того же дня Ермак направил Зеленскому прошение об отставке. Главарь киевского режима быстро подписал соответствующее заявление.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.