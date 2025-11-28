Путин подписал закон о сохранении тарифов на соцстрахование от травматизма

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на 2026−2028 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.
При этом в целях стимулирования работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования.
Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, продолжат иметь возможность уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.