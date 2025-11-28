Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией

Ранее в пресс-службе ресторана сообщили РИА Новости, что Орбан ел блины с икрой, сало и пельмени.
«Это была большая делегация… Столы были забронированы», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что стол был забронирован к 15.00 мск, но делегация прибыла в ресторан позже.
«Около двух часов», — ответили в пресс-службе на вопрос, сколько времени Орбан провел в «Живаго».
Встреча Путина с Орбаном завершилась вечером в пятницу, переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. По окончании переговоров Орбан посетил один из столичных ресторанов.