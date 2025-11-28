Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил в пятницу столичный ресторан «Живаго» с большой делегацией, столы были заранее забронированы, сообщила РИА Новости пресс-служба ресторана.

Источник: Reuters

Ранее в пресс-службе ресторана сообщили РИА Новости, что Орбан ел блины с икрой, сало и пельмени.

«Это была большая делегация… Столы были забронированы», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что стол был забронирован к 15.00 мск, но делегация прибыла в ресторан позже.

«Около двух часов», — ответили в пресс-службе на вопрос, сколько времени Орбан провел в «Живаго».

Встреча Путина с Орбаном завершилась вечером в пятницу, переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. По окончании переговоров Орбан посетил один из столичных ресторанов.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше