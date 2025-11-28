Родителям рассказали, как поддержать здоровье детей зимой

Чтобы зимой ребенок реже болел, не следует прятать его от холодов — напротив, важно продолжать прогулки на свежем воздухе. Об этом сообщает «РИАМО» со ссылкой на педиатра Нисо Одинаеву.
— Регулярные прогулки на свежем воздухе остаются необходимыми даже в морозы. Выходить с малышами на улицу следует дважды в день — утром и днем. Одевать ребенка нужно во много слоев легкой одежды, которые легко снять или добавить в зависимости от погоды и активности. Особое внимание стоит уделить защите рук, ног и головы, — рекомендует доктор.
Медик уточнила, что сухой воздух зимой — один из главных провокаторов респираторных инфекций у детей. Поэтому, температура в детской комнате должна быть в пределах 18−20 градусов, а влажность — не ниже 40−60%.
Тем временем RT предупредил, что катание на тюбингах, прикреплённых к автомобилям, а также использование таких средств для спуска вне оборудованных склонов представляет прямую угрозу для жизни и здоровья.
По данным Life.ru, если малыш страдает от кашля, то от выходов на улицу зимой следует отказаться. Холод может стать дополнительной нагрузкой на здоровье.