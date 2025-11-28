Родителям рассказали, как поддержать здоровье детей зимой

— Регулярные прогулки на свежем воздухе остаются необходимыми даже в морозы. Выходить с малышами на улицу следует дважды в день — утром и днем. Одевать ребенка нужно во много слоев легкой одежды, которые легко снять или добавить в зависимости от погоды и активности. Особое внимание стоит уделить защите рук, ног и головы, — рекомендует доктор.