Врач перечислила лучшие народные методы борьбы с похмельем

Медэксперт Сайно посоветовала бороться с похмельем куриным бульоном.

Источник: Комсомольская правда

Интоксикация алкоголем утром после вечеринки вызывает множество неприятных ощущений. Как бороться с похмельем народными методами, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Ольга Сайно.

— Куриный бульон быстро усваивается и восстанавливает силы при отсутствии аппетита, а овсяная каша обволакивает слизистую оболочку желудка и способствует абсорбированию остатков алкоголя, — отметила медик.

Врач также посоветовала употреблять огуречный рассол, но без уксуса. Кроме того, можно использовать янтарную кислоту, которая способствует выведению токсинов.

Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что алкогольная продукция влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому на утро после вечеринки не следует ходить в баню, тренажерный зал или употреблять энергетики и напитки другие напитки с кофеином.

Похмелье характеризуется головной болью, тошнотой, рвотой, слабостью, повышенной жаждой, дрожью в конечностях и раздражительностью, передал 360.ru.