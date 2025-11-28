Комнатные растения провоцируют насморк: флорист рассказала, какие цветы могут навредить здоровью

Ранее KP.RU сообщил, что растение аспарагус уменьшает количество вредных микроорганизмов в квартире в два раза, толстянка — почти в три раза. Эффективно борются с микробами фикус, бегония и аглаонема скромная. А если поселить в комнате эвкалипт, мирт или инжир — то в комнате не останется даже насекомых.