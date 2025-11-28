Комнатные растения провоцируют насморк: флорист рассказала, какие цветы могут навредить здоровью

Комнатные цветы могут быть опасны для здоровья человека — даже привычные герань или фикус способны вызывать проблемы с дыханием. Об этом в беседе с изданием RuNews24.ru сообщила флорист Ольга Пашкова.
— Аромат герани у чувствительных людей раздражает дыхательные пути, тогда как латекс фикуса бенджамина нередко вызывает контактный дерматит и ринит, — заявила эксперт.
Специалист добавила, что, среди растений с раздражающим соком выделяются диффенбахия, филодендрон, монстера и замиокулькас, а также различные молочаи. Их сок способен вызвать ожоги кожи и слизистых.
Ранее KP.RU сообщил, что растение аспарагус уменьшает количество вредных микроорганизмов в квартире в два раза, толстянка — почти в три раза. Эффективно борются с микробами фикус, бегония и аглаонема скромная. А если поселить в комнате эвкалипт, мирт или инжир — то в комнате не останется даже насекомых.