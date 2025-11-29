400 миллионов на будущее: БФУ получил крупный грант

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с ректором Максимом Дёминым, проекты БФУ имеют практическую ценность для Калининградской области: «Исследования в области накопителей энергии и электромобильности особенно важны для нашей промышленности. Университет готовит специалистов для гигафабрики в Немане, и его разработки в сфере литий-ионных аккумуляторов находят реальное применение», — подчеркнул он.