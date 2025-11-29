Ричмонд
400 миллионов на будущее: БФУ получил крупный грант

Балтийский федеральный университет имени Канта выиграл грант программы «Приоритет-2030» в размере 400 миллионов рублей.

Источник: Янтарный край

Эти средства позволят университету развивать самые перспективные научные направления.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с ректором Максимом Дёминым, проекты БФУ имеют практическую ценность для Калининградской области: «Исследования в области накопителей энергии и электромобильности особенно важны для нашей промышленности. Университет готовит специалистов для гигафабрики в Немане, и его разработки в сфере литий-ионных аккумуляторов находят реальное применение», — подчеркнул он.

В рамках федеральной программы вуз реализует 120 проектов — от цифровой медицины и новых материалов до биотехнологий. Эта поддержка укрепляет статус БФУ как ведущего образовательного и научного центра Калининградской области.