400 миллионов на будущее: БФУ получил крупный грант

Эти средства позволят университету развивать самые перспективные научные направления.
Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с ректором Максимом Дёминым, проекты БФУ имеют практическую ценность для Калининградской области: «Исследования в области накопителей энергии и электромобильности особенно важны для нашей промышленности. Университет готовит специалистов для гигафабрики в Немане, и его разработки в сфере литий-ионных аккумуляторов находят реальное применение», — подчеркнул он.
В рамках федеральной программы вуз реализует 120 проектов — от цифровой медицины и новых материалов до биотехнологий. Эта поддержка укрепляет статус БФУ как ведущего образовательного и научного центра Калининградской области.