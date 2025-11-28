Ричмонд
ВСУ удалили публикацию о якобы стабилизации ситуации под Гуляйполем

ВСУ опубликовали старое видео и заявили якобы о стабилизации ситуации под Гуляйполем.

Источник: Аргументы и факты

Силы обороны юга ВС Украины удалили из Telegram-канала сообщение о «стабилизации» ситуации около города Гуляйполе в Запорожской области, пишет украинское издание «Страна».

Как отмечается, ранее в Telegram-канале сообщалось, что рядом с городом военные ВСУ якобы «сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении». Публикация сопровождалась видео боевых действий.

«Между тем в соцсетях обратили внимание на то, что деревья на этом видео зеленые. То есть оно было снято давно. Явно не в ноябре», — говорится в публикации.

Ранее полковник в запасе Тимур Сыртланов заявил, что подразделение ВСУ без согласования отошло с позиций в Гуляйполе, поскольку военные деморализованы и вымотаны.