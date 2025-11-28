Второй танкер загорелся у берегов Турции в Черном море

Танкер VIRAT под флагом Гамбии загорелся у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает турецкое управление мореходства.
Это уже второй за день инцидент, он произошел в 35 милях от берегов Турции. Судно подверглось внешнему воздействию, к нему направлены спасатели и торговое судно.
В ведомстве отмечается, что в машинном отделении обнаружили плотное задымление. Ситуация находится под контролем, а все 20 членов экипажа на борту находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее KP.RU писал, что танкер Kairos, также шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся в Черном море у берегов Турции из-за «внешнего воздействия». Власти провинции подтвердили факт пожара на судне, состояние 25 членов экипажа в норме.