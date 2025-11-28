Ричмонд
Стало известно меню ужина Орбана после переговоров с Путиным

Орбан с удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в луковой шелухе, соленья, московский борщ, а также сибирские пельмени.

Источник: Аргументы и факты

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поужинал блюдами русской кухни в одном из столичных ресторанов. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали журналистам в заведении, Орбан с удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в луковой шелухе, соленья, московский борщ, а также сибирские пельмени, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, сливочное масло, репчатый лук и черный перец.

При этом ресторан не закрывали на спецобслуживание, хотя премьер-министр Венгрии был с большой делегацией. Посетители узнали Орбана и фотографировались с ним, отметили в заведении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно.

