«Я ее уже исполнила»: Волочкова рассказала о главной роли в своей жизни

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о главной роли в своей жизни. В беседе с корреспондентом издания NEWS.ru она призналась, что уже исполнила ее.
— Из всех моих ролей главную в своей жизни я исполнила — это роль материнства. Мама — это святое. Для меня этот праздник — прекрасный день. Главная прелесть материнства — это когда отношения мамы с дочкой искренние, теплые, светлые, а не меркантильные. И когда эта искренность и любовь соединяют, — поделилась Волочкова.
Звезда добавила, что сама будет праздновать День мамы на сцене, так как у нее уже запланировано выступление.
Напомним, ранее артистка заявила, что «у нее нет дочери». От 19-летней Ариадны она отреклась после того, как девушка официально вышла замуж, и не пригласила Волочкову на торжество. Более того, Ариадна скрыла от матери, что расписалась с мужем. Волочкова тогда заявила, что в ее сердце «нет матери и нет дочери».