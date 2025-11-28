«Я ее уже исполнила»: Волочкова рассказала о главной роли в своей жизни

Напомним, ранее артистка заявила, что «у нее нет дочери». От 19-летней Ариадны она отреклась после того, как девушка официально вышла замуж, и не пригласила Волочкову на торжество. Более того, Ариадна скрыла от матери, что расписалась с мужем. Волочкова тогда заявила, что в ее сердце «нет матери и нет дочери».