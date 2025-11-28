Трамп решил окончательно избавиться от наследия Байдена: глава Белого дома отметил 92% документов предшественника

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене всех документов, которые его предшественник Джо Байден подписал с использованием автоматической ручки. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Socia.
По его словам, аннулируются примерно 92% всех документов, которые потеряют свою юридическую силу. Трамп также заявил, что радикальные левые политики фактически отстранили Байдена от реального исполнения обязанностей.
Ранее Трамп подверг Байдена резкой критике, назвав его преступником, который должен находиться в тюрьме. Трамп охарактеризовал своего оппонента как крупного подлеца и неудачника.
Нынешний глава Белого дома добавил, что с удовольствием наблюдает за мучениями Байдена. Эта реакция последовала за новостями о расследовании, которое было начато против самого Трампа в период президентства Байдена.