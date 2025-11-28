Россиян предупредили о продуктах, вызывающих ночные кошмары

Ранее KP.RU сообщил, что на ужин обычно выбирают блюда с высоким содержанием белков и пищевых волокон. Например, можно приготовить куриную грудку на пару с овощами, омлет из яичных белков с зеленью, запеченную рыбу с брокколи или творог с ягодами. Такие блюда не только полезны, но и легко усваиваются перед сном.