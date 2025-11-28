Россиян предупредили о продуктах, вызывающих ночные кошмары

Некоторые блюда, съеденные перед сном, способны спровоцировать ночные кошмары. Об этом предупредила в разговоре с изданием NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
— Острая пища повышает температуру тела и ускоряет метаболизм, что может мешать засыпанию и вызывать беспокойный сон — после острой еды некоторые видят более яркие сны. Кроме того, резкие скачки уровня сахара в крови, могут влиять на гормональный фон и нервную систему, потенциально влияя на сновидения, — заявила медик.
Доктор добавила, что ужинать лучше за два-три часа до сна, чтобы дать организму время переварить пищу. При этом, рекомендуется избегать жирных и тяжелых блюд.
Ранее KP.RU сообщил, что на ужин обычно выбирают блюда с высоким содержанием белков и пищевых волокон. Например, можно приготовить куриную грудку на пару с овощами, омлет из яичных белков с зеленью, запеченную рыбу с брокколи или творог с ягодами. Такие блюда не только полезны, но и легко усваиваются перед сном.