Путин утвердил МРОТ в размере 27 093 рубля

Реализация этого закона позволит повысить заработную плату примерно 4,6 миллиона работников.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда поднимется до 27 093 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятая норма ориентирована на повышение доходов значительной части работников — порядка 4,6 миллиона человек, чьи зарплаты зависят от уровня МРОТ. Ожидается, что изменение положительно скажется на их социальном положении.

Новый показатель установлен с учётом соотношения к медианному уровню оплаты труда за предыдущий год, который, по данным Росстата, составлял 56 443 рубля. Таким образом, МРОТ будет равен 48% от медианной зарплаты за 2024 год.

Ранее сенатор Наталия Косихина отмечала, что новый показатель МРОТ на 20,7% выше уровня 2025 года.