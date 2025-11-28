Путин утвердил МРОТ в размере 27 093 рубля

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда поднимется до 27 093 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Принятая норма ориентирована на повышение доходов значительной части работников — порядка 4,6 миллиона человек, чьи зарплаты зависят от уровня МРОТ. Ожидается, что изменение положительно скажется на их социальном положении.
Новый показатель установлен с учётом соотношения к медианному уровню оплаты труда за предыдущий год, который, по данным Росстата, составлял 56 443 рубля. Таким образом, МРОТ будет равен 48% от медианной зарплаты за 2024 год.
Ранее сенатор Наталия Косихина отмечала, что новый показатель МРОТ на 20,7% выше уровня 2025 года.