Россиянам рассказали, как правильно есть спаржу

Спаржа — не самый частый продукт на столе россиян, многие даже не знают, как ее правильно готовить. При этом, спаржа очень полезна для здоровья, особенно, если есть ее сырой, сообщила в разговоре с aif.ru эндокринолог Татьяна Литвинчева.
— Спаржу полезнее всего употреблять в сыром виде — так сохраняется наибольшее количество витаминов. Сырая спаржа восполняет запас витаминов и антиоксидантов, способствует синтезу коллагена, защищает кровеносные сосуды и здоровье сердца, укрепляет иммунитет, обеспечивает профилактику множества заболеваний, — рассказала медик.
Кроме того, спаржа обладает низкой калорийностью, поэтому ее полезно употреблять для профилактики ожирения, рассказал RT.
Ранее Life.ru сообщил, что в спарже много железа, магния, меди и марганца, она отлично влияет на кроветворную систему. Женщинам она помогает справиться с железодефицитной анемией, а мужчинам — выработать тестостерон.
Еще одно полезное вещество, которое содержат спаржа — это фолиевая кислота. Ее недостаток может способствовать развитию онкологии и болезни Альцгеймера, передает «Москва 24».