Россиянам рассказали, как правильно есть спаржу

Спаржа — не самый частый продукт на столе россиян, многие даже не знают, как ее правильно готовить. При этом, спаржа очень полезна для здоровья, особенно, если есть ее сырой, сообщила в разговоре с aif.ru эндокринолог Татьяна Литвинчева.