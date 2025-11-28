Врач ответила, могут ли очки ухудшить остроту зрения

— Правильно подобранные очки не могут ухудшить зрение. Напротив, они помогают глазам видеть четко. Более того, современная оптометрия разработала специальные очки, которые не просто корректируют, но и стабилизируют прогрессирование близорукости, особенно у детей, — сообщила медик.