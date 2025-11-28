Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач ответила, могут ли очки ухудшить остроту зрения

Офтальмолог Махкамова развеяла миф об ухудшающих зрение очках.

Источник: Комсомольская правда

Ношение очков с диоптриями не оказывает негативного влияния на зрение, если очки подобраны правильно. Миф о том, что глаза «привыкают» к очкам и начинают видеть хуже, развеяла в разговоре с корреспондентом aif.ru заведующая отделением офтальмологии Шахло Махкамова.

— Правильно подобранные очки не могут ухудшить зрение. Напротив, они помогают глазам видеть четко. Более того, современная оптометрия разработала специальные очки, которые не просто корректируют, но и стабилизируют прогрессирование близорукости, особенно у детей, — сообщила медик.

На самом деле полная коррекция зрения с помощью очков, помогает лучше видеть и уменьшает нагрузку на глаза, сохраняя здоровье глаз, рассказал RT.

При этом, головокружение и тошнота при первом ношении очков — нормальная реакция организма в самом начале, отмечают «Известия». Такая реакция связанна с адаптацией мозга.

Тем временем, ученые из США изобрели совершенно новый подход в области коррекции зрения — без хирургического вмешательства. Он предполагает использование не лазера, а электрического тога, передает «Москва 24».