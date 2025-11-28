Мошенники начали создавать фейковые сайты театров для обмана россиян

— Мошенники часто действуют через поддельные интернет-площадки, внешне полностью копирующие дизайн официальных сайтов театров. Злоумышленники предлагают в мессенджерах билеты по очень большим скидкам или продают один и тот же билет нескольким людям. В таких случаях покупателю внести предоплату, после чего человек либо получает фальшивый билет, либо теряет деньги, — предупредил эксперт.