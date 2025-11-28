Мошенники начали создавать фейковые сайты театров для обмана россиян

Мошенники создают поддельные сайты театров для продажи фейковых билетов россиянам. Об этом предупредил в разговоре с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
— Мошенники часто действуют через поддельные интернет-площадки, внешне полностью копирующие дизайн официальных сайтов театров. Злоумышленники предлагают в мессенджерах билеты по очень большим скидкам или продают один и тот же билет нескольким людям. В таких случаях покупателю внести предоплату, после чего человек либо получает фальшивый билет, либо теряет деньги, — предупредил эксперт.
Он добавил, что также часто злоумышленники, при покупке билетов, просят ввести персональные данные. После чего могут использовать их в преступных целях.
По данным «Известий», часто мошенники также представляются службой доставки, предлагая жертвам принять посылку и продиктовать код из смс.
Большой популярностью пользуются у мошенников также «услуги к празднику» вроде вызова Деда Мороза. Вот только после оплаты люди остаются и без денег, и без подарков и услуг, предупреждает 360.ru.